Richarlison promete fazer cabelo 'Cascão' de Ronaldo se Brasil ganhar hexa

O jogo contra a Sérvia será às 16h (de Brasília) desta quinta-feira (24), no estádio Lusail. No Grupo G da Copa, o Brasil também enfrentará Suíça e Camarões na fase de grupos. Os duelos acontecerão nos dias 28 de novembro e 2 de dezembro, respectivamente.

Em entrevista à CBF TV, ao ser questionado por um seguidor durante uma ação publicitária, o camisa 9 do Brasil se disponibilizou a homenagear o autor dos dois gols do penta.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A seleção brasileira começa nesta quarta-feira (23), contra a Sérvia, a caminhada em busca do hexa da Copa do Mundo. Na véspera da estreia, o atacante Richarlison, que deve ser titular do técnico Tite no ataque, prometeu mudar de visual e fazer o corte "Cascão", eternizado por Ronaldo Fenômeno em 2002, em caso de título.

