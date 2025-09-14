Red Bull Bragantino vacila no fim e só empata com o lanterna Sport
O Sport empatou em 1 a 1 com o Bragantino neste domingo (14), pela 23ª rodada do Brasileirão, em Bragança Paulista.
O Massa Bruta abriu o placar com Sasha, em pênalti polêmico marcado após consulta ao VAR, enquanto Derik garantiu o empate rubro-negro aos 48 minutos do segundo tempo.
Com o resultado, o Sport segue na lanterna, com 11 pontos, e o Bragantino ocupa a 8ª posição, com 31. O Leão volta a campo no próximo domingo (21), na Ilha do Retiro, contra o Corinthians.
