   Compartilhe este texto

Red Bull Bragantino vacila no fim e só empata com o lanterna Sport

Por Portal Do Holanda

14/09/2025 16h15 — em
Esportes


Derik marcou o gol de empate do Sport contra o Bragantino. Foto: Paulo Paiva/ Sport

O Sport empatou em 1 a 1 com o Bragantino neste domingo (14), pela 23ª rodada do Brasileirão, em Bragança Paulista.

O Massa Bruta abriu o placar com Sasha, em pênalti polêmico marcado após consulta ao VAR, enquanto Derik garantiu o empate rubro-negro aos 48 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Sport segue na lanterna, com 11 pontos, e o Bragantino ocupa a 8ª posição, com 31. O Leão volta a campo no próximo domingo (21), na Ilha do Retiro, contra o Corinthians.

Bastidores da Política - Manaus travada Bastidores da Política
Manaus travada

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Esportes

+ Esportes


14/09/2025

João Fonseca supera Tsitsipas em Atenas e classifica Brasil na Davis

14/09/2025

Fonseca vence Tsitsipas, Brasil bate Grécia e avança na Copa Davis

14/09/2025

Brasil estreia no Mundial de vôlei com vitória contra a China

14/09/2025

Corinthians amplia hegemonia e é heptacampeão do Brasileiro feminino

14/09/2025

Rebeca Lima vence revanche contra polonesa e é campeã mundial de boxe

Seleção estreou com vitória - Foto: Reprodução @RapplerSports

14/09/2025

Brasil estreia com vitória e atropela a China no Mundial de Vôlei

14/09/2025

Brasil vence a China de virada em estreia pelo Mundial de Vôlei masculino

14/09/2025

Messi erra cavadinha em derrota do Inter Miami na MLS

14/09/2025

Hugo Calderano fica com o vice em etapa de Macau do circuito internacional

14/09/2025

Manauara Diego Lopes vence com cotovelada brutal no UFC; veja vídeo

Foto: Gilvan de Souza/ CRF

13/09/2025

STJD concede efeito suspensivo e Bruno Henrique está liberado para jogar

13/09/2025

Corinthians 'acha' gol de falta, vence Flu no Maracanã e dá salto na tabela

Foto: Reprodução/Instagram Corinthians

13/09/2025

Corinthians vence Fluminense no Maracanã com gol inusitado e sobe na tabela

13/09/2025

Palmeiras: auxiliar exalta Flaco após multas; estafe nega punição

13/09/2025

STJD concede efeito suspensivo e libera Bruno Henrique para jogar no Flamengo

13/09/2025

Vitor Roque vê 'hat-trick perfeito' em goleada do Palmeiras

13/09/2025

Cruzeiro desafia domínio do Corinthians no Campeonato Brasileiro feminino

Foto: Reprodução

13/09/2025

Vitor Roque faz 3, e Palmeiras define no 1º tempo goleada sobre o Inter

13/09/2025

Luisa Stefani e Timea Babos faturam primeiro título de duplas do SP Open

13/09/2025

Mirassol vence Grêmio na Arena e entra no G4 do Brasileirão

Foto: Mateus Lotif/FEC

13/09/2025

Fortaleza encerra jejum e vence o Vitória na estreia de Martín Palermo

Foto: Maxi Franzoi/AGIF

13/09/2025

Mirassol vence o Grêmio por 1 x 0 no Brasileirão

13/09/2025

João Fonseca vence na estreia, mas Tsitsipas deixa tudo igual da Copa Davis

13/09/2025

João Fonseca estreia com vitória contra a Grécia na Copa Davis

13/09/2025

João Fonseca vence grego, e Brasil sai na frente no confronto da Copa Davis

Foto: Reprodução / X

13/09/2025

Real Madrid vence a Real Sociedad por 2 a 1

13/09/2025

Mbappé comanda vitória do Real que teve Militão como melhor brasileiro

13/09/2025

Arsenal bate Forest com golaço de reforço e dorme líder do Inglês

Foto: Joilson Marconne/CBF

13/09/2025

CBF define datas de jogos atrasados do Brasileirão; confira


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!