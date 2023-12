Procon monitora venda de ingressos de jogo do Flamengo após reclamação sobre taxas

Manaus/AM - O Instituto de Defesa do Consumidor (Procon-AM) informou, nesta quinta-feira (28), que está monitorando as vendas de ingressos para o jogo entre Flamengo x Audax, após torcedores reclamarem de altas taxas sendo cobradas na compra realizada de forma presencial.

Torcedores reclamaram que as taxas estavam sendo cobradas para pagamento via Pix ou cartão de crédito na bilheteria presencial. Um dos consumidores alegou que para pagamento no crédito foi acrescentada taxa de R$40 e ao tentar usar o pix foi informado de uma taxa de R$30.

NOTA | "O Procon/AM está monitorando atentamente as vendas de ingressos para o jogo entre Flamengo x Audax, marcado para o dia 17/01/2024, na Arena da Amazônia, em conformidade com a Lei Federal Nº 13.455/2017, que permite variações de preços com base em prazos ou métodos de pagamento.

O Procon/AM está analisando as taxas de aplicadas nas compras feitas em cartão de crédito para assegurar se condizem com os valores cobrados pela operadora ou se configuram como abusivas.".