Processado por Leila, Dudu diz que "VTNC era Vim Trabalhar no Cruzeiro"

Processado por Leila Pereira, presidente do Palmeiras, acusado de tê-la xingado em um post nas redes sociais, o jogador Dudu - atualmente no Cruzeiro - alegou que o termo usado "VTNC" não é um xingamento. Leila pede R$ 500 mil na ação.

Na postagem, Dudu escreveu: "O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pela porta dos fundos. Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua, senhora Leila Pereira. Me esquece, VTNC." A sigla usada ao final da mensagem é o centro da controvérsia.

Segundo o Estadão, para a defesa de Leila, o termo é popularmente conhecido como "vá tomar no c*". A equipe jurídica de Leila também anexou ao processo outras mensagens nas quais o jogador teria citado ou feito críticas diretas a ela.

Por outro lado, os advogados de Dudu afirmam que a sigla "VTNC" pode ter diferentes significados como por exemplo, “Vim Trabalhar no Cruzeiro”. Eles alegam que a sigla foi ressignificada em razão da transferência do jogador para o clube mineiro, após meses de impasse.

A defesa do jogador ainda sustenta que Leila usou a própria frase “vá trabalhar no Cruzeiro” em tom depreciativo, após Dudu rejeitar a primeira proposta do clube mineiro em 2024, mas, posteriormente, mudar de ideia.

Além de pedir que a ação seja julgada improcedente, o jogador também entrou com um pedido de retratação pública. Ele também alega que foi vítima de assédio moral durante o processo de saída do clube e que abriu mão de valores a receber ao final do contrato com o Palmeiras.