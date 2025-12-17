Copa do Brasil: Corinthians e Vasco empatam pela ida da final em jogo tenso





Corinthians e Vasco empataram por 0 a 0 nesta quarta-feira (17), na Neo Química Arena, no jogo de ida da final da Copa do Brasil, em uma partida marcada por forte disputa no meio-campo e poucas chances claras de gol. O confronto contou com dois gols anulados por impedimento, um para cada lado, e grande presença de público, com 47.339 torcedores.

O Vasco começou melhor, pressionando a saída de bola corintiana, mas não conseguiu transformar o domínio em vantagem. O Corinthians equilibrou as ações, principalmente em bolas paradas, e também criou oportunidades, mas sem sucesso. Na etapa final, mesmo com mudanças promovidas por Dorival Júnior, o placar permaneceu inalterado, com destaque para uma bola na trave do time vascaíno.

Com o empate, a decisão do título ficou aberta e será definida no próximo domingo (21), no Maracanã, com mando do Vasco. Quem vencer levanta a taça da Copa do Brasil e garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026; em caso de novo empate, o campeão será conhecido nos pênaltis.