Palmeiras e Bragantino empatam sem gols no Campeonato Paulista

O Palmeiras ficou no empate sem gols com o Red Bull Bragantino na noite desta terça-feira (28), no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O resultadodecepcionou o técnico alemão Jürgen Klopp, diretor global da Red Bull, que acompanhou a partida de um dos camarotes do estádio.

Com o empate, o Verdão chegou aos oito pontos e se mantém na segunda colocação do Grupo D, mas vê o São Bernardo se aproximar na liderança. O time do ABC, que ainda joga nesta quarta-feira (29) contra o Santos, pode abrir três pontos de vantagem sobre o Palmeiras.

A partida foi marcada por um jogo bastante disputado, com as duas equipes buscando a vitória. O Palmeiras teve mais posse de bola, mas encontrou dificuldades para criar chances claras de gol. O Bragantino, por sua vez, explorou os contra-ataques e chegou a assustar o goleiro Weverton em algumas oportunidades.

O resultado deixa o Palmeiras em uma situação delicada no Campeonato Paulista. A equipe precisa vencer os próximos jogos para garantir a classificação para a próxima fase da competição.