Naomi Osaka leva multa por não conceder entrevista em Roland Garros

Ela venceu neste domingo a romena Patricia Maria Tig, 63ª do mundo, por 6/4 e 7/6 (7/4), e enfrenta outra romena, Ana Bogdan, 102ª do ranking, na segunda rodada.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Número 2 do mundo, a japonesa Naomi Osaka foi multada em US$ 15 mil (cerca de R$ 78 mil) por não comparecer à entrevista coletiva obrigatória após seu triunfo na estreia de Roland Garros, neste domingo (30).

