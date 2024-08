Líder do quadro de medalhas, NCAA exalta brasileiras

Nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, os EUA lideraram o quadro de medalhas com um total de 126 premiações, incluindo 40 de ouro, 44 de prata e 42 de bronze. No entanto, o grande destaque foi a NCAA (National Collegiate Athletic Association), principal organização de esportes universitários dos EUA, que contabilizou 330 medalhas conquistadas por 272 atletas de 26 países.

Entre os atletas notáveis com histórico na NCAA estão Gabby Thomas e Katie Ledecky dos EUA, além do francês Leon Marchand. No Brasil, duas atletas que brilharam nas competições foram Júlia Bergmann e Rafaelle Souza.

Júlia Bergmann, que conquistou a medalha de bronze no vôlei com a equipe de José Roberto Guimarães, estudou em Georgia Tech, onde se destacou na NCAA. Ela se formou em Estudos Interculturais em 2022, e sua universidade a parabenizou nas redes sociais: "Tech Woman. Medalhista Olímpica. Parabéns, Júlia". Júlia destacou a força da liga universitária dos EUA e afirmou que sua experiência na NCAA foi fundamental para seu desenvolvimento.

Rafaelle Souza, medalhista de prata no futebol feminino, jogou na University of Mississippi (Ole Miss) entre 2011 e 2013, onde se formou em Engenharia Civil. Ela comentou que a medalha de prata vai aumentar o interesse pelo futebol feminino e ajudar no crescimento do esporte, especialmente em vista da Copa do Mundo de 2027, que será no Brasil.

Empresas brasileiras de intercâmbio esportivo, como a 2SV, desempenham um papel crucial na transição de atletas brasileiros para a NCAA, trabalhando com várias universidades e facilitando o ingresso de jovens talentos na liga universitária americana.