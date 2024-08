Izquierdo tem 'quadro neurológico crítico' e segue na UTI, diz hospital

Izquierdo teve uma arritmia seguida de parada cardíaca. O defensor caiu sozinho no gramado do MorumBis durante a partida. Ele foi atendido por médicos dos dois times no campo e deixou o estádio de ambulância.

O jogador apresentou "progressão do comprometimento cerebral" após exames realizados no último domingo (25). Ele também teve aumento da pressão intracraniana.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O zagueiro Izquierdo, do Nacional (URU), tem estado neurológico crítico. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (26) em novo boletim médico do Hospital Israelita Albert Einstein, onde ele está internado em São Paulo.

