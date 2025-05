Em jogo de cinco gols, Atlético-MG vence Fluminense de virada

O Atlético-MG venceu o Fluminense por 3 a 2 em um jogo emocionante na Arena MRV, pela oitava rodada do Brasileirão, neste domingo (11).

O Tricolor chegou a abrir o placar com Canobbio, mas o Galo reagiu no fim com gols de Rubens, Júnior Santos e Igor Gomes, este último aos 48 minutos do segundo tempo, garantindo a vitória. Serna ainda empatou para o Flu antes do gol decisivo.

Com o resultado, o Fluminense ficou em quinto lugar com 13 pontos, e o Atlético subiu para a sexta posição, com 12. Na Sul-Americana, o Fluminense encara o Unión Española na quarta-feira, às 19h, no Maracanã, enquanto o Atlético recebe o Caracas na quinta-feira, às 21h30, na Arena MRV.