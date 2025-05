Palmeiras bate São Paulo com gol de Vitor Roque e é líder isolado

O Palmeiras venceu o São Paulo por 1 a 0 na Arena Barueri, encerrando a sequência invicta do rival no Campeonato Brasileiro, neste domingo (11).

O gol da vitória, marcado por Vitor Roque, garantiu ao Verdão a liderança isolada da competição com 19 pontos, superando Flamengo e Red Bull Bragantino, que somam 17. Já o São Paulo permanece na 15ª posição, com 9 pontos. Antes de retomarem o Brasileirão, as equipes voltam a campo no meio da semana pela Libertadores.

Na quarta-feira, o São Paulo enfrenta o Libertad, às 21h30, no Morumbis, enquanto o Palmeiras encara o Bolívar na quinta-feira, às 19h, no Allianz Parque.

No fim de semana, ambos jogam pela nona rodada do campeonato nacional: o São Paulo enfrenta o Grêmio no sábado, às 21h30, no Morumbis, e o Palmeiras encara o Red Bull Bragantino no domingo, às 18h30, em Bragança Paulista.