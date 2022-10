Internacional precisa vencer Goiás para seguir vivo na luta pelo Brasileiro

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vice-líder do Campeonato Brasileiro, o Internacional recebe neste domingo (9) o Goiás no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS). Com mais 24 pontos em jogo, clube gaúcho está a 12 do primeiro colocado Palmeiras e, para se manter na disputa pelo título, precisa de uma sequência de vitórias.

Adversário do Inter, o Goiás vem de trajetória recente negativa, com cinco jogos sem vencer. Na 13ª colocação, precisa pontuar para se afastar da zona de rebaixamento e garantir permanência na primeira divisão.

Na quarta-feira (5), um elenco do Internacional repleto de desfalques empatou sem gols contra o Flamengo no Maracanã. O técnico Mano Menezes comemorou o resultado contra a equipe carioca, que disputa um lugar no G4.

Para este sábado, Menezes vai contar com o retorno de ao menos três atletas.

Ausente do jogo de quarta para acompanhar o nascimento da filha, De Pena volta à lista de relacionados. Enlutado pela morte do pai, Taison também retorna após ser dispensado contra o Flamengo.

O volante Johnny cumpriu suspensão automática e recupera neste sábado a titularidade.

Mano ainda pode confirmar a presença de Wanderson. O atacante fez trabalhos separados e pode se juntar ao grupo no treino desta sexta (7).

Um possível Inter tem: Keiller; Bustos, Mercado, Vitão, Renê; Liziero, Johnny, De Pena, Maurício (Alan Patrick); Pedro Henrique e Alemão.

O Goiás tem dois jogadores com suspeita de lesão muscular, que saíram com dores do empate na quarta contra o Ceará: o meia-atacante Marquinhos Gabriel e o lateral esquerdo Sávio.

Ambos estão sob avaliação da comissão técnica do time esmeraldino para o embate com o Inter. Hugo, que substituiu Sávio na quarta, é a alternativa provável do lateral.

No lugar de Marquinhos Gabriel, o técnico Jair Ventura pode manter Luan Dias ou escalar o volante Matheus Sales e dar mais liberdade ao meio-campista Diego.

Um possível elenco do Goiás conta com: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Reynaldo e Hugo; Auremir, Diego e Luan Dias (Matheus Sales); Vinicius, Pedro Raul e Dadá Belmonte

Estádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

Horário: Às 11h (de Brasília) deste domingo (9)

Árbitro: Edina Alves Batista (Fifa/SP)

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (Fifa/SP)

Transmissão: Premiere