Grêmio vence Fortaleza e impede rival de assumir Liderança no Brasileirão

Com 35 pontos, o Grêmio agora ocupa a 11ª colocação, mantendo uma vantagem de sete pontos em relação ao Vitória, primeiro time no Z4. O Fortaleza, com 55 pontos, permanece em terceiro lugar, atrás de Palmeiras (56) e Botafogo (57).

Na noite desta sexta-feira (4), o Grêmio venceu o Fortaleza por 3 a 1, em partida válida pela 29ª rodada do Brasileirão, na Arena do Grêmio. O triunfo em casa ajudou o time a se afastar da zona de rebaixamento e impediu que o adversário assumisse a liderança provisória da competição.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.