Félix Torres vai da titularidade ao fim da fila e Corinthians não descarta venda

O Corinthians avalia a possibilidade de negociar o zagueiro Félix Torres na próxima janela de transferências, após o jogador perder espaço no elenco por conta de falhas e expulsões recentes. Titular na conquista do Paulistão, ele foi decisivo negativamente em momentos importantes e acabou sendo preterido pelo técnico Dorival Júnior, mesmo com desfalques no setor.

