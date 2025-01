Gabigol faz seu primeiro hat-trick no Cruzeiro, que goleia o Itabirito

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro venceu o Itabirito por 4 a 1 nesta quinta-feira (30), com direito a hat-trick de Gabigol, em jogo válido pela quarta rodada do Campeonato Mineiro.

Os gols foram marcados por Gabigol, três vezes, e Marquinhos pelo Cruzeiro, além de Luan, para o Itabirito. Com a vitória, o Cruzeiro chegou a sete pontos e assumiu a liderança do grupo C. Já o Itabirito se manteve na lanterna do grupo B, com apenas um ponto.

As equipes voltam a campo no próximo domingo (02): o Itabirito enfrenta o Aymorés às 16h, enquanto o Cruzeiro recebe o Uberlândia, às 18h30 (horários de Brasília).

COMO FOI O JOGO

No primeiro tempo, Gabigol marcou três vezes e o Itabirito não conseguiu respirar. O Cruzeiro atuou fazendo muita pressão sobre a frágil defesa dos donos da casa. Após o primeiro gol sofrido, a equipe não conseguiu se organizar e acabou tomando um sufoco dos visitantes, que fizeram bela atuação ofensiva e defensiva.

O Itabirito aumentou o ritmo, mas anotou um único gol contra o Cruzeiro no segundo tempo. A equipe visitante até tentou jogar de forma mais ofensiva, com a saída de Jô e entrada de Luan, mas conseguiu apenas um tento sobre o adversário. Já o time da casa voltou para a segunda etapa com menos intensidade e finalizando menos, mas o suficiente para assegurar o placar favorável.

GOLS E DESTAQUES

Dudu entrava na área e foi derrubado por Daniel Fagundes. O atacante levantou, mas tomou uma trombada novamente, dessa vez por Jamerson. O árbitro anotou a penalidade ainda em campo.

O camisa 9 Gabigol cobrou a penalidade e o goleiro Rodolfo espalmou. No rebote, o atacante chutou novamente e colocou no fundo das redes, aos 13 minutos da primeira etapa.

O zagueiro Jamerson bobeou e acabou entregando a bola nos pés de Gabigol, que finalizou com tranquilidade cara a cara com o goleiro e ampliou, aos 30 minutos.

Matheus Pereira cruzou e Marquinhos apareceu na grande área, se colocou a frente do zagueiro e cabeceou sem dificuldades, aos 33 minutos.

Após cruzamento na área do Itabirito, Serginho tentou ajeitar a bola com o peito para o goleiro. Com análise do VAR, o árbitro entendeu que ocorreu também toque no braço do zagueiro do Itabirito.

Gabigol cobrou a penalidade tirando do goleiro Rodolfo e ampliou o placar para 4 a 0, aos 48 da primeira etapa.

No primeiro lance do segundo tempo, Kaiki pisou no pé de Léo Reis e o árbitro anotou a infração contra o Cruzeiro com convicção.

Luan tirou de Cássio e finalizou no canto direito de Cássio, para fazer o primeiro do Itabirito aos 2 minutos do segundo tempo.

Victor Sallinas foi expulso, mas o cartão foi retirado após análise. O árbitro Michel Guimarães expulsou direto o zagueiro do Itabirito após falta em Marquinhos. Após verificar no VAR, o juiz retirou o cartão e a falta marcada.

Bruno Menezes quase marcou golaço. Em erro na saída de bola do Cruzeiro, o camisa 10 driblou um zagueiro, o goleiro Cássio e finalizou sem ângulo na trave.

ITABIRITO

Rodolfo; Daniel Fagundes (Patric), Jamerson, Victor Sallinas e Bryan (Bruno Menezes); Serginho (Alexsander), Gustavo Crecci e David Lucas; Léo Reis, Ramon (Hulk) e Jô (Luan). Técnico: Cícero Júnior

CRUZEIRO

Cássio; William, Jonathan Jesus, Fabricio Bruno e Kaiki (Villalba); Lucas Romero (Eduardo), Matheus Henrique e Matheus Pereira (Bolasie); Marquinhos (Lautaro Díaz), Dudu (Christian) e Gabigol. Técnico: Wesley Carvalho

Local: Arena Independência - Belo Horizonte, Minas Gerais

Árbitro: Michel Patrick Costa Guimarães

Assistentes: Pablo Almeida Costa e Ricardo Junio de Souza

VAR: Wagner Reway

Gols: Gabigol, aos 13'/1ºT, Gabigol, aos 30'/1ºT, Marquinhos, aos 33'/1ºT, Gabigol, aos 48'/1ºT, Luan, aos 2'/2ºT

Amarelos: Victor Sallinas, Serginho, Gustavo Crecci, Matheus Henrique, Luan, Lucas Romero

Vermelho: Cícero Júnior (técnico)