Gabigol é apontado como autor de contravenção após flagra em cassino

Além de Gabigol, MC Gui também foi detido no cassino e está na mesma situação que o jogador do Flamengo.

De acordo com o Uol, no boletim de ocorrência Gabigol é apontado como “autor” e poderá ou não ser acusado formalmente e responder por contravenção com pena que varia de 1 mês a um ano de detenção.

A Polícia Civil de São Paulo apontou o jogador Gabigol, do Flamengo, como autor de contravenção penal por furar a quarentena imposta pelo poder público. Ele foi flagrado na madrugada de domingo (14) em um cassino. No local havia 200 pessoas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.