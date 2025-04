Fortaleza e Inter empatam por 0 a 0 e desperdiçam chance de liderar

Fortaleza e Internacional empataram em 0 a 0 neste domingo (13), na Arena Castelão, em duelo válido pela 3ª rodada do Brasileirão. Com o resultado, ambas as equipes seguem invictas, mas perderam a chance de assumir a liderança da competição.

O primeiro tempo teve poucas chances claras, com Calebe e Mancuso tentando pelo Fortaleza e Borré levando perigo pelo Inter. Na segunda etapa, Moisés marcou um belo gol de voleio, mas o lance foi anulado por impedimento de Pikachu na origem. O atacante ainda sentiu uma lesão durante a comemoração e precisou ser substituído.

Com o empate, Inter e Fortaleza somam cinco pontos e ocupam, respectivamente, a 6ª e 7ª posições, com os gaúchos à frente no saldo de gols.

Próximos jogos

Fortaleza enfrenta o Vitória fora de casa, na quarta-feira (16), às 21h30. O Internacional recebe o Palmeiras no Beira-Rio, também na quarta, às 19h30.