Fifa já ocultou mais de 100 mil mensagens de ódio a jogadores durante Copa

De acordo com a Fifa, que criou o serviço em parceria com o Sindicato Internacional de Futebolistas Profissionais (FIFPro), ainda foram denunciadas outras seis mil publicações a companhias de mídia social para ações futuras.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um serviço da Fifa criado para proteger os jogadores nas redes sociais informou neste sábado (10), através de um comunicado oficial divulgado no site da entidade, que ocultou mais de 100 mil mensagens de ódio com caráter 'abusivo e ofensivo' direcionadas a atletas, isso apenas durante a fase de grupos da Copa do Mundo do Qatar.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.