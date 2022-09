Dorival reencontra o Ceará e defende série invicta do Flamengo

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Flamengo enfrenta o Ceará neste domingo (4), às 11h, no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marca o reencontro do técnico Dorival Júnior com o time que comandou no início do torneio.

Dorival deixou o Ceará no início de junho após fazer boas campanhas na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil e no Brasileirão. O treinador obteve 68,5% de aproveitamento dos pontos disputados em 18 partidas. Foram 11 vitórias, quatro empates e três derrotas.

Esse bom momento do treinador o credenciou para um contrato com o Flamengo, que havia demitido o português Paulo Sousa após uma derrota para o Atlético-MG. E a estratégia funcionou, já que o Dorival vem fazendo uma campanha irretocável à frente do Rubro-Negro.

O Flamengo ostenta no momento uma invencibilidade de 15 partidas, incluindo os três torneios em disputa, com 13 vitórias e dois empates. A última derrota aconteceu no dia 10 de julho para o Corinthians. Antes dessa sequência, Dorival tinha uma campanha de quatro vitórias e duas derrotas.

Manter o bom momento é fundamental para o Flamengo seguir com chances de brigar pelo título brasileiro. O time carioca entra na rodada com 43 pontos, estando sete abaixo o líder Palmeiras, e vem de um resultado arrasador. Na quarta-feira (31), goleou o Vélez Sarsfield, na Argentina, pela partida de ida da semifinal da Libertadores.

Com o resultado, Dorival pode optar por poupar alguns dos titulares no jogo de volta contra o Vélez, o que permitira ir a campo com uma equipe mista no domingo diante do Ceará -até então, o treinador vinha utilizando um time substituto nos jogos do Brasileiro. David Luiz e Léo Pereira, que cumprem suspensão na partida de volta após terem recebido o terceiro amarelo, podem ir a campo, assim como Gabigol e Thiago Maia, que estão pendurados.

Os desfalques confirmados são Rodrigo Caio e Bruno Henrique, que seguem no departamento médico. Arrascaeta, que sofreu uma pancada na partida contra o Vélez e vem reclamanado de dores no pé direito, deve ser poupado.

Portanto, uma possível escalação inicial do Flamengo tem: Santos; Matheuzinho (Rodinei), Fabrício Bruno (David Luiz), Léo Pereira (Pablo) e Ayrton Lucas; Thiago Maia (Diego), Arturo Vidal (João Gomes ou Erick Pulgar), Victor Hugo; Marinho, Everton Cebolinha e Gabigol.

O Ceará, por sua vez, fará sua primeira partida sob o comando do argentino Lucho González, regularizado na quarta-feira (31).

Neste domingo, o novo técnico terá como desfalques confirmados Cléber, Rodrigo Lindoso e Diego Rigonato, que seguem no departamento médico. O zagueiro Luiz Otávio, com dores no joelho, é dúvida.

Portanto, o time alvinegro pode ir a campo com: João Ricardo; Nino Paraíba, Lucas Ribeiro, Messias e Bruno Pacheco; Richard Coelho, Richardson e Vina; Vásquez (Lima), Mendoza e Matheus Peixoto.

Estádio: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: Às 11h (de Brasília) deste domingo (4)

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-Fifa/MG)

Transmissão: Premiere