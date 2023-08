Diniz chama Neymar e deixa Paquetá fora de primeira convocação pela seleção

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Fernando Diniz fez, nesta sexta-feira (18), sua primeira convocação na seleção brasileira para as partidas contra a Bolívia e o Peru, nos dias 8 e 12 de setembro, respectivamente. Os confrontos são válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

A lista contou com a ausência de Lucas Paquetá, do West Ham. O meia está sendo investigado na Inglaterra por envolvimento com apostas.

LISTA DE CONVOCADOS

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Bento (Athletico-PR)

Zagueiros: Marquinhos (PSG), Nino (Fluminense), Ibañez (Al-Ahly) Gabriel Magalhães (Arsenal)

Laterais: Danilo (Juventus), Vanderson (Mônaco), Caio Henrique (Mônaco) e Renan Lodi (Olympique de Marselha),

Meias: Casimiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), André (Fluminense), Joelinton (Newcastle), Raphael Veiga (Palmeiras)

Atacantes: Neymar (Al-Hilal), Vinicius Jr. (Real Madrid), Rodrygo (Real Madrid), Gabriel Martinelli (Arsenal), Antony (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Matheus Cunha (Wolverhampton)

PRESENÇA DE NEYMAR

"De fato o Neymar externou tudo isso, tanto o desejo da gente trabalhar junto quanto, lá no início, repensar a seleção. Conversei com ele recentemente, se mostrou disposto e feliz por construirmos história na seleção. Vou repetir: jogador muito difícil de aparecer outro, talento raro do futebol mundial. Acredito que ele merece, até o fim da carreira e pelo imenso talento, escrever o capítulo mais bonito dessa história que ainda não foi escrito", disse Diniz durante a coletiva de convocação.

ENVOLVIMENTO DE PAQUETÁ COM APOSTAS

"Eu sou um cara que o que me protege na vida é a verdade. O Paquetá estava na lista, gosto muito, e não é pré-julgamento, pelo contrário. É preservação, deixá-lo resolver questões que excedem o futebol. Para ele e seleção, deixar mais à vontade para resolver. Era o mais adequado. Tivemos isso no Brasil e precisa de tempo para esclarecer. Achei pertinente pensando no Paquetá. Adoro como jogador, tenho as melhores impressões mesmo que não tenha trabalhado com ele. A CBF estará de portas abertas para quando ele resolver essas situações que apareceram de última hora."

QUANDO O BRASIL JOGA?

A seleção brasileira fará sua estreia contra a Bolívia, no dia 8 de setembro, no Mangueirão, em Belém-PA.

No dia 12 do mesmo mês, o Brasil enfrentará o Peru, no Estádio Nacional de Lima.