Cruzeiro sai na frente, mas toma empate do Guarani e segue drama na Série B

BELO HORIZONTE, MG (UOL/FOLHAPRESS) - O Cruzeiro foi a Campinas enfrentar o Guarani nesta quarta-feira (29) e saiu do gramado da forma que mais se acostumou até aqui na Série B do Campeonato Brasileiro: com um empate, desta vez em 1 a 1.

No estádio Brinco de Ouro da Princesa, em jogo válido pela 27ª rodada, Ramon abriu o placar aos cruzeirenses e Mateus Ludke garantiu a igualdade para os paulistas logo no começo da etapa complementar.

O resultado foi o 14º empate do Cruzeiro na atual edição da Série B —os mineiros são os que mais empataram na competição até aqui. A equipe estrelada caiu para a 15ª posição, agora com 32 pontos, a cinco de distância da zona de rebaixamento. O Guarani é o sexto, com 42.

GUARANI

Rafael Martins; Mateus Ludke, Thales (Carlão), Ronaldo Alves (Índio) e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Régis (Maxwell); Bruno Sávio, Junior Todinho (Lucão do Break) e Júlio César (Andrigo). T.: Daniel Paulista

CRUZEIRO

Fábio; Rômulo, Eduardo Brock, Ramon e Felipe Augusto, Lucas Ventura (Cáceres), Flávio, Giovanni (Ariel Cabral) e Claudinho (Bruno José); Vitor Leque (Keké) e Marcelo Moreno. T.: Vanderlei Luxemburgo

Estádio: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (PR)

Assistentes: Ivan Carlos Bohn e Sidmar dos Santos Meurer (PR)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

Cartão amarelo: Thales, Ronaldo Alves, Junior Todinho e Bidu (GUA); Ramon (CRU)

Cartão vermelho: Bidu (GUA), aos 49'/2ºT

Gol: Ramon (CRU), aos 12'/1ºT; Mateus Ludke (GUA), aos 4'/2ºT