Corinthians goleia Marília fora de casa e encosta no líder Palmeiras no feminino

O Corinthians venceu o Marília por 5 a 0 nesta quarta-feira (25), na 10ª rodada do Campeonato Paulista feminino, disputada no estádio Abreuzão. Com essa vitória, as Brabas encostaram no líder Palmeiras, ocupando a segunda posição pelo critério de saldo de gols.

A partida começou com um gol rápido do Corinthians, aos quatro minutos, marcado pela atacante Fernanda, que finalizou após passe em profundidade de Eudimilla. No segundo tempo, a equipe ampliou a vantagem com Jhonson, que recebeu a bola de Gi Fernandes e chutou forte aos 23 minutos.

A terceira rede veio aos 28 minutos, com Carol Nogueira, que aproveitou uma falha defensiva do Marília para marcar de cobertura. Jhonson fechou a conta com dois gols nos minutos finais, um de cabeça após cruzamento de Fernanda e outro com um passe rasteiro de Carol Nogueira.

Com a vitória, o Corinthians subiu para 22 pontos, igualando-se ao Palmeiras na tabela, mas com um saldo de gols inferior (25 a 19). O Marília permanece na última colocação, sem pontos e com um saldo de -47.