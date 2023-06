Corinthians deve aceitar proposta de R$ 62 milhões do Zenit por Pedro

Por R$ 62 milhões, o Corinthians negocia a transferência do atacante Pedro, de 17 anos, para o Zenit, da Rússia. Segundo Uol, o Timão deve aceitar o valor discutido com os russos caso a proposta seja oficializada.

O Zenit acenou com uma proposta de 12 milhões de euros - R$ 62,6 milhões - por 50% dos direitos econômicos de Pedro. O Timão ainda ficaria com 30% de Pedro, já que é dono de 80% dos direitos econômicos do jogador. O restante pertence ao atleta. A diretoria corintiana pretende vender Pedro pelos seguintes motivos: deve receber o valor à vista, espera lucrar com o atacante em uma futura venda e quitar diversas dívidas, além de realizar a contratação de novos atletas.

O clube paulista sempre projetou Pedro como a maior venda da história do clube. Vale ressaltar que até o momento a maior venda foi o meia Pedrinho, hoje no Atlético-MG. Ele foi negociado com o Benfica por 18 milhões de euros em 2020. O 'Pedro atual' renovou contrato nesta temporada com o Corinthians, com multa rescisória de 120 milhões de euros (R$ 623 milhões).