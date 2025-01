City faz proposta histórica por zagueiro do Palmeiras, diz jornalista

O Manchester City avançou nas negociações para contratar o zagueiro Vitor Reis, do Palmeiras. Segundo informações do jornalista Fabrizio Romano, o clube inglês já chegou a um acordo com o jogador de 18 anos e está agora negociando com o Verdão a compra do atleta por 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 251,6 milhões).

Vitor Reis, que se destacou nas categorias de base do Palmeiras, tem um currículo impressionante, incluindo passagens pela Seleção Brasileira sub-17, onde foi capitão no Mundial da categoria de 2023. Além disso, foi incluído pela The Guardian entre os 60 jovens jogadores mais promissores do mundo.

O jogador tem sido peça chave no time de Abel Ferreira e o Palmeiras pretende mantê-lo até o Mundial de Clubes, já que é uma das grandes promessas da base. Vitor Reis coleciona títulos importantes nas divisões de base do clube, incluindo dois campeonatos brasileiros sub-17 (2022 e 2023), duas Copas do Brasil sub-17 (2022 e 2023), e títulos paulistas nas categorias sub-11, sub-15, sub-17 e sub-20.

Em agosto de 2024, Vitor renovou seu contrato com o clube até 2028. Na última temporada, o zagueiro atuou em 22 partidas e marcou dois gols. Além dele, o Palmeiras conta com opções na defesa como Gustavo Gómez, Murilo, Michel e Naves.

Se a venda for confirmada, Vitor Reis superará Lucas Beraldo, que foi vendido pelo São Paulo para o PSG em 2023 por 20 milhões de euros (cerca de R$ 108 milhões), se tornando o zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro.