Escalação do Flamengo: Wesley volta e Evertton Araújo deve ser titular contra LDU

O Flamengo tem um jogo decisivo contra a LDU, nesta quinta-feira (15), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela fase de grupos da Libertadores. Em terceiro lugar no Grupo C com cinco pontos, o time precisa vencer as duas partidas restantes e melhorar o saldo de gols para garantir vaga nas oitavas.

O técnico Filipe Luís terá desfalques importantes. Pulgar e Allan estão lesionados, e Plata, com edema no joelho, só deve voltar na Copa do Mundo de Clubes. Com isso, Evertton Araújo deve ser titular no meio. No ataque, Pedro ainda não está 100% fisicamente e deve continuar no banco, enquanto Juninho, Michael e Bruno Henrique disputam vagas.

Provável escalação: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira (Danilo), Alex Sandro; Evertton Araújo, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta; Michael (Juninho) e Bruno Henrique (Pedro).