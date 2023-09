Brasil vence o Peru nas eliminatórias da Copa

Com a vitória, o Brasil conquistou os três pontos e mantém a liderança. Agora, a Seleção voltará a jogar somente no 12 de outubro contra a Venezuela.

No primeiro tempo, o Brasil ainda tentou abrir o placar com um gol de Richarlison, mas foi anulado por estar impedido. Já no segundo tempo, nos minutos finais da partida, Marquinhos aproveitou um cruzamento de escanteio e fez o gol de cabeça.

A Seleção Brasileira venceu o Peru, de 1 a 0, nesta terça-feira (12), pela segunda rodada das eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Marquinhos salvou o jogo nos instantes finais com um gol de cabeça.

