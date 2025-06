Brasil empata com Equador na estreia de Ancelotti pelas Eliminatórias

A Seleção Brasileira não surpreendeu e empatou com o Equador na noite desta quinta-feira (4), no Estádio Monumental, em Guayaquil. A partida marcou a estreia do técnico Carlo Ancelotti e foi válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Brasil teve Brasil 45% de posse de bola. Equador, 55%.

Equador e Brasil já se enfrentaram 36 vezes ao longo da história. Os confrontos se dividem entre 15 partidas pela Copa América, 13 pelas Eliminatórias da CONMEBOL para a Copa do Mundo e 8 amistosos internacionais.

No retrospecto geral, a Seleção Brasileira leva ampla vantagem: são 28 vitórias contra apenas 2 do Equador, além de 6 empates. Atuando como mandante, o Equador recebeu o Brasil em 9 ocasiões, com 2 vitórias da equipe da casa, 4 triunfos dos visitantes e 3 empates.