Botafogo bate R$ 247 milhões em prêmios nas Copas e Brasileirão; veja

Com dois grandes títulos na temporada, o Botafogo liderou o ranking dos clubes da Série A que mais arrecadaram em premiações, somando mais de R$ 245 milhões, incluindo os prêmios do Campeonato Brasileiro e das Copas. Campeão brasileiro e da Libertadores, o time comandado por Artur Jorge conquistou taças e encheu seus cofres. A quantia poderia ter sido ainda maior, não fosse a eliminação precoce na Copa do Brasil.

O Flamengo ficou em segundo lugar no ranking, com quase R$ 180 milhões. Apesar de ser eliminado na Libertadores, o time rubro-negro se sagrou campeão da Copa do Brasil e terminou em 3º lugar no Brasileirão.

O Atlético-MG, embora tenha chegado perto de liderar a lista, ficou em terceiro, superando os R$ 170 milhões. O clube mineiro foi derrotado nas finais da Libertadores e da Copa do Brasil, e precisou lutar contra o rebaixamento até a última rodada do Campeonato Brasileiro.

O Trio de Ferro paulista completou a lista: o São Paulo foi o que mais arrecadou entre eles, com quase R$ 90 milhões, seguido pelo Palmeiras, e o Corinthians, semifinalista da Sul-Americana e com uma arrancada impressionante no final da temporada, logo atrás.

Por outro lado, o rebaixado Criciúma ficou na lanterna do ranking, com apenas R$ 5,5 milhões, recebidos principalmente pela sua participação na Copa do Brasil, onde foi eliminado na terceira fase. Os clubes rebaixados para a Série B não receberam prêmios financeiros pelas suas campanhas no Campeonato Brasileiro.

O levantamento não considerou as cotas dos estaduais, mas levou em conta os bônus por vitórias na fase de grupos das competições continentais, onde cada vitória na Libertadores representa R$ 2 milhões, e cada triunfo na Sul-Americana, R$ 660 mil.