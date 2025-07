Amazonas FC anuncia Márcio Zanardi como novo técnico para a temporada

O novo comandante aurinegro desembarcou na capital amazonense na manhã desta terça-feira (8) e já participa da atividade que acontece nesta tarde, no estádio Carlos Zamith, dando continuidade a preparação do time para o confronto diante do Cuiabá, que será disputado no dia 16, em Cuiabá (MT), na Arena Pantanal. A partida, válida pela 16ª rodada da Série B, terá início às 18h30 (horário de Manaus).

Com ampla trajetória no futebol brasileiro e internacional, Márcio Zanardi Gomes da Silva trabalhou em clubes como Osasco Audax-SP, Al-Nasr (EAU), Corinthians-SP, Portuguesa-SP, Guarani-SP, Santos-SP, São Bernardo-SP e Goiás-GO. Sua última equipe foi o Botafogo-SP, da qual esteve à frente nas temporadas 2024 e 2025, somando 30 jogos e sete vitórias.

Manaus/AM - O Amazonas FC oficializou a contratação do técnico Márcio Zanardi para comandar a equipe na sequência do Campeonato Brasileiro Série B. Aos 46 anos, o treinador assume o desafio de conduzir a Onça-pintada em sua primeira experiência na região Norte, acompanhado dos auxiliares técnicos Bebeto Sauthier e Caco Espinoza.

