Abel pede desculpa por fala machista

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O técnico Abel Ferreira voltou a se desculpar publicamente pela fala machista dita em entrevista coletiva na última semana.

O QUE ACONTECEU

O treinador do Palmeiras iniciou a coletiva deste domingo (1), após a vitória contra o Athletico, com um pedido de desculpas à jornalista Alinne Fanelli. Abel Ferreira teve resposta polêmica ao dizer à repórter que só deve satisfações a três mulheres.

"Estive em um evento com uma jornalista, a Glenda, teve a amabilidade de ficar quinze minutos de seu tempo para falar comigo e com a minha esposa. E eu agradeço por toda a informação que me deu. Durante o evento, ela fez uma pergunta que achei extremamente interessante: era se a mente mente ou se a mente atua. Eu respondi, que na minha opinião, a mente pode ser as duas. Isso depende muito da intenção de cada um e dos pensamentos de cada um. Portanto, os desvios cometidos não fazem a regra, nem definem as pessoas. Lamento tudo o que aconteceu e realmente nós podemos aprender, mais do que nunca nos dias deste domingo (1), o impacto que têm as palavras. Lamento tudo o que aconteceu e fica aqui um ponto final nesse assunto", disse Abel, em coletiva pós-jogo

.