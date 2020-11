Candidatos não-eleitos em Manaus acusam fraude e defendem voto impresso

Manaus/AM - Candidatos a vereador não-eleitos no pleito deste ano realizaram manifestação, na manhã desta quinta-feira (19), em frente ao Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), bairro Aleixo, zona Centro-Sul, pela recontagem de votos e em defesa do voto impresso.



Os manifestantes afirmam que o número de votos recebidos não confere com a previsão e acusam crime eleitoral. Alguns candidatos disseram que houve diferenças entre o número computado antes da parada do processo e o total apresentado após o reinício da contagem.



A hipótese de fraude nas eleições ganhou força com o ataque de hackers ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no domingo (15), o que atrasou a contagem e a divulgação dos votos.



De acordo com o presidente do órgão, ministro Luís Roberto Barroso, a tentativa foi neutralizada pelo sistema de segurança TSE.