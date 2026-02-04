Renan diz que solicitará ao BC informações sobre Master após reunião com Galípolo





Por Victor Borges

BRASÍLIA, 4 Fev (Reuters) - O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, senador Renan Calheiros (MDB-AL), afirmou nesta quarta-feira que o colegiado solicitará ao Banco Central informações sobre o Banco Master e, se necessário, pedirá autorização ao plenário da Casa para acessar dados sob sigilo, lembrando que cabe à CAE fiscalizar o sistema financeiro.

"Nós vamos... requisitar todas as informações das investigações que estão sendo feitas sobre o Master, inclusive as informações sigilosas e, se houver necessidade de quebrar sigilo do ponto de vista da CAE, da investigação, nós vamos pedir ao plenário do Senado Federal que autorize", disse Renan em entrevista a jornalistas na sede do BC após reunião com o presidente da autarquia, Gabriel Galípolo.

A CAE apresentou nesta quarta-feira um plano de trabalho para iniciar apurações referentes ao Master. A comissão solicitará documentos e audiências de investigados, autoridades e de agentes envolvidos nas investigações para ajudar a elucidar as irregularidades cometidas pelo banco.

O senador afirmou que foi ao BC para pedir acesso a informações e requisitar um assessoramento técnico da autarquia. Segundo ele, o presidente da autoridade monetária se mostrou aberto a colaborar com a CAE e repassar informações sobre o processo que levou à liquidação do Master.

"(Galípolo) foi muito solícito, porque ele se convenceu logo de que o papel da comissão é fortalecer o Banco Central", disse.

Questionado sobre o rito legislativo para a quebra de sigilo, o senador disse que ainda não está estabelecido quais serão os próximos passos da comissão sobre esse aspecto.

Renan disse que deve visitar na próxima semana o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, e o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, também para pedir assessoramento técnico e informações das investigações existentes.

O senador também destacou que não é contra a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a instituição financeira.

"Nós não somos contra a instalação de CPI. Eu assinei os pedidos de CPI existentes. Os trabalhos da comissão da CAE com as CPIs são trabalhos complementares."

Na terça-feira, um grupo de senadores se reuniu com o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo, para debater o tema. No mês passado, ele reforçou que o TCU fará uma inspeção no processo de liquidação do Master.

O Banco Master foi alvo de liquidação extrajudicial decretada pelo BC em 18 de novembro, e seu dono chegou a ser preso em uma operação deflagrada pela PF para investigar suspeita de fraudes bilionárias. Vorcaro posteriormente foi solto, mas cumpre medidas cautelares.