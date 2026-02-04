Wall Street recua conforme preocupações com IA afetam ações de tecnologia





Por Noel Randewich e Pranav Kashyap

4 Fev (Reuters) - Os principais índices de ações dos Estados Unidos encerraram em baixa nesta quarta-feira, com perdas na Advanced Micro Devices, Palantir e outras empresas de tecnologia, com investidores preocupados com valuations caras e se a alta relacionada à inteligência artificial (IA) em Wall Street atingiu seu pico.

O S&P 500 caiu 0,51%, para 6.882,72 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq recuou 1,51%, para 22.904,58 pontos. O Dow Jones subiu 0,53%, para 49.501,30 pontos.

A Alphabet caiu quase 2% antes de divulgar seus resultados trimestrais depois do fechamento do mercado. Após o fechamento, ela recuperou 2%, conforme a empresa disse que estava aumentando agressivamente os gastos à medida que aprofundava seus investimentos na corrida pela IA.

A Advanced Micro Devices despencou 17% depois que a fabricante de chips divulgou uma previsão de receita trimestral que decepcionou investidores e sugeriu que está enfrentando dificuldades para competir com a gigante da IA Nvidia.

A Nvidia caiu 3,4% e o índice Philadelphia de semicondutores recuou 4,4%.

A Palantir caiu quase 12%, revertendo ganhos acentuados do dia anterior, impulsionados pelas fortes vendas trimestrais da empresa de dados de IA.

“O tamanho da construção da infraestrutura é sem precedentes, e o ritmo de adoção de ferramentas de IA por consumidores e empresas também é sem precedentes. O mercado de ações está tendo muita dificuldade em saber como precificar as ações e como será o futuro. ... O mercado está repentinamente cético e preocupado com isso”, disse Jed Ellerbroek, gerente de portfólio da Argent Capital.

Mesmo com a queda do S&P 500, sete dos 11 setores do S&P 500 subiram, liderados pelo de energia, com alta de 2,25%, seguido por um ganho de 1,8% no de materiais.