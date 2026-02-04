   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Itaú Unibanco tem lucro de R$12,3 bi no 4º tri, com melhor rentabilidade desde 2015

Por Reuters

04/02/2026
Economia



Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO, 4 Fev (Reuters) - O Itaú Unibanco teve lucro líquido recorrente de R$12,3 bilhões no quarto trimestre, alta de 13,2% ante o mesmo período de 2024, em linha com as expectativas de analistas, em resultado com o melhor nível de rentabilidade desde 2015.

O Itaú também divulgou previsões para 2026 e novo programa de recompra envolvendo até 200 milhões de ações preferenciais.

O retorno sobre o patrimônio líquido médio anualizado do maior banco da América Latina por ativos avançou para 24,4%, de 22,1% em igual intervalo de 2024. A última vez que o Itaú apresentou retorno acima desse percentual foi no segundo trimestre de 2015, de 24,8%. Nas operações no Brasil, o ROE do Itaú ficou em 26% nos últimos três meses do ano passado.

O Itaú afirmou que espera crescimento de 5,5% a 9,5% na sua carteira de crédito total, com custo de crédito de R$38,5 bilhões a R$43,5 bilhões, após fechar o ano passado com expansão de 6% na carteira e um custo de crédito de R$36,6 bilhões.

No quarto trimestre, a carteira de crédito total somou R$1,49 trilhão, alta de 6,3% em relação aos três meses anteriores, com expansão de 3,9% em pessoa física, de 8,8% em pessoa jurídica e 4,1% em grandes empresas nessa comparação.

A inadimplência acima de 90 dias consolidada, incluindo títulos e valores mobiliários, ficou em 1,9%, estável na base trimestral. Um ano antes foi de 2%.

A margem financeira somou R$31,5 bilhões, de R$29,4 bilhões um ano antes, com expansão de 8,6% na margem com clientes ano a ano, para R$30,9 bilhões, enquanto a margem com o mercado caiu 34%.

Para 2026, o Itaú calcula crescimento entre 5% e 9% para margem financeira com clientes e uma margem financeira com o mercado de R$2,5 bilhões a R$5,5 bilhões. Em todo o ano passado, a margem com clientes teve alta de 12,1% e a margem com o mercado somou R$ 4,4 bilhões.

O Itaú também reportou alta de 7,4% na receita de prestação de serviços no quarto trimestre ano a ano, para R$12,6 bilhões, enquanto a linha de operações de seguros cresceu 15,3%, para R$3,5 bilhões.

O índice de Basileia consolidado prudencial passou a 15,2%, de 16,5% um ano antes, com o índice de capital nível I em 13,8% e o índice de capital principal em 12,3%. O índice de eficiência consolidado, por sua vez, atingiu 38,9%, de 40,7% no mesmo período de 2024.

O Itaú encerrou 2025 com 2.529 agências e postos de atendimento bancário, de 2.928 pontos um ano antes.

Executivos do banco realizam teleconferência com analistas sobre o resulados na quinta-feira, a partir de 10h.

Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!