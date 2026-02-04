   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Assaí elege executivo da Azzas para diretoria financeira

Por Reuters

04/02/2026 19h30 — em
Economia



SÃO PAULO, 4 Fev (Reuters) - O grupo de atacarejo Assaí anunciou nesta quarta-feira a eleição de Rafael Sachete da Silva para a vice-presidência financeira, com efeito a partir de 23 de março, segundo fato relevante ao mercado.

Silva é oriundo da Azzas 2154 onde é presidente da divisão de calçados. Mas o grupo de moda anunciou mais cedo que decidiu rever a organização da divisão de calçados para integrá-la com a unidade Basic, que abriga a marca Hering, e colocando David Python no comando.

Com a chegada de Silva à vice-presidência financeira do Assaí, Aymar Giglio Jr. deixará de ocupar interinamente a diretoria, permanecendo diretor de tesouraria, afirmou o grupo de atacarejo.

(Por Alberto Alerigi Jr.)

Bastidores da Política - Wilson Lima, legado e história Bastidores da Política
Wilson Lima, legado e história

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Economia

+ Economia


04/02/2026

Renan diz que solicitará ao BC informações sobre Master após reunião com Galípolo

04/02/2026

Wall Street recua conforme preocupações com IA afetam ações de tecnologia

04/02/2026

Itaú Unibanco tem lucro de R$12,3 bi no 4º tri, com melhor rentabilidade desde 2015

04/02/2026

Presidente do Comitê Bancário do Senado dos EUA diz que Powell não é criminoso

04/02/2026

Itaú Unibanco tem lucro de R$12,3 bi no 4º tri, com melhor rentabilidade desde 2015

04/02/2026

Itaú Unibanco tem lucro de R$12,3 bi no 4º tri, com melhor rentabilidade desde 2015

04/02/2026

Ibovespa recua mais de 2% em dia de correção na bolsa paulista após recordes

04/02/2026

Wall Street recua conforme preocupações com IA afetam ações de tecnologia

04/02/2026

Renan Calheiros diz que solicitará ao BC informações sobre Master após reunião com Galípolo

04/02/2026

Renan Calheiros diz que solicitará ao BC informações sobre Master após reunião com Galípolo

04/02/2026

Ibovespa recua mais de 2% em dia de correção na bolsa paulista após recordes

04/02/2026

Ibovespa passa por correção negativa e quase perde patamar dos 180 mil pontos

04/02/2026

Brasil tem fluxo cambial positivo de US$5,086 bi em janeiro após entradas fortes na bolsa

04/02/2026

Faturamento de shopping centers no Brasil supera R$200 bi pela 1ª vez

04/02/2026

Bessent diz que Fed perdeu confiança dos norte-americanos devido à inflação, ameaçando sua independência

04/02/2026

Wall Street opera sem direção comum com balanços sólidos e preocupação com setor de software

04/02/2026

Ibovespa recua com bancos após resultado do Santander Brasil

04/02/2026

Setor de serviços dos EUA mantém ritmo em janeiro; novas encomendas desaceleram

04/02/2026

Itaú, Santander e Citi selam acordos para encerrar disputas com governo e pagam R$2,4 bi em tributos

04/02/2026

Parlamentares da UE decidem retomar trabalhos para aprovar acordo comercial com os EUA

04/02/2026

Dow Jones após resultados da Lilly e da Super Micro

04/02/2026

Santander Brasil vê pressão na inadimplência em alguns segmentos, pode reduzir carteira de baixa renda

04/02/2026

Itaú, Santander e Citi selam acordos para encerrar disputas com governo e pagam R$2,4 bi em tributos

04/02/2026

Ibovespa recua nos primeiros negócios com bancos após resultado do Santander Brasil

04/02/2026

Criação de vagas no setor privado dos EUA tem leve alta em janeiro, mostra ADP

04/02/2026

Setor de serviços do Brasil perde força em janeiro com fraqueza de novos negócios, mostra PMI

04/02/2026

Setor de serviços do Brasil perde força em janeiro com fraqueza de novos negócios, mostra PMI

04/02/2026

Lucro do Santander Brasil cresce 6% no 4º tri

04/02/2026

Dólar abre em leve baixa no Brasil com dados dos EUA no radar


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!