Assaí elege executivo da Azzas para diretoria financeira





SÃO PAULO, 4 Fev (Reuters) - O grupo de atacarejo Assaí anunciou nesta quarta-feira a eleição de Rafael Sachete da Silva para a vice-presidência financeira, com efeito a partir de 23 de março, segundo fato relevante ao mercado.

Silva é oriundo da Azzas 2154 onde é presidente da divisão de calçados. Mas o grupo de moda anunciou mais cedo que decidiu rever a organização da divisão de calçados para integrá-la com a unidade Basic, que abriga a marca Hering, e colocando David Python no comando.

Com a chegada de Silva à vice-presidência financeira do Assaí, Aymar Giglio Jr. deixará de ocupar interinamente a diretoria, permanecendo diretor de tesouraria, afirmou o grupo de atacarejo.

(Por Alberto Alerigi Jr.)