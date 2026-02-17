Wall Street cai em meio a preocupações persistente com a IA





Por Purvi Agarwal e Twesha Dikshit

17 Fev (Reuters) - Os principais índices de Wall Street caíam em uma sessão de negociações instáveis nesta terça-feira, após um fim de semana prolongado, com os pesos pesados da tecnologia liderando as quedas, conforme persistem preocupações com as turbulências causadas pela inteligência artificial em todo o setor.

A maioria das ações de tecnologia dos EUA caía, com a Nvidia perdendo 1,6% e a Microsoft caindo 1,3%.

Preocupações de que a inteligência artificial possa perturbar modelos de negócios provocaram uma onda de vendas em empresas de software, corretoras e empresas de transporte rodoviário na semana passada, fazendo com que os três principais índices de Wall Street registrassem sua maior queda semanal desde meados de novembro.

Os riscos potenciais dos players chineses de IA também aumentaram a incerteza. Na segunda-feira, a Alibaba revelou um novo modelo de IA, o Qwen 3.5, projetado para executar tarefas complexas de forma independente.

Às 13h (horário de Brasília), o Dow Jones caía 163,15 pontos, ou 0,33%, a 49.337,78 pontos. O S&P 500 tinha queda de 30,76 pontos, ou 0,45%, a 6.805,41 pontos, enquanto o Nasdaq Composite recuava 142,97 pontos, ou 0,63%, a 22.403,70 pontos.