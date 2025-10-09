Lula diz que 'vira-latas' queriam que ele rastejasse atrás de Trump

   Compartilhe este texto
SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - O presidente Lula (PT) voltou a falar da crise tarifária nesta quinta-feira (9), dizendo que o Brasil não vai baixar a cabeça e classificando como vira-latas aqueles que defendiam que o Brasil deveria ceder às pressões do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Quando o presidente Trump resolveu gritar com o Brasil, os vira-latas desse país queriam que eu rastejasse atrás do governo americano. Eu aprendi com uma mãe analfabeta: 'não baixe a cabeça nunca'. Se um pobre baixa a cabeça, eles colocam uma cangalha e você nunca mais consegue levantar a cabeça", afirmou o presidente em discurso.

As declarações foram dadas em Maragogipe (133 km de Salvador), onde Lula participou da cerimônia que marcou a retomada da indústria naval na Bahia, com o anúncio de investimentos de R$ 2,6 bilhões da Petrobras para construção de navios no estaleiro Enseada.

Em seu discurso, Lula brincou ao lembrar da ligação que recebeu de Trump na segunda-feira (6), na qual ambos fizeram as primeiras tratativas para retomar as negociações entre os países.

"O presidente Trump, que parecia o inimigo número um, me telefonou segunda-feira e disse: 'Lulinha, pintou uma química entre nós. Vamos conversar, vamos discutir'. E é bom que pinte uma química mesmo porque eu sei gostar de gente", afirmou Lula, destacando que ninguém é 100% bom ou mau.

Ele ainda defendeu que o Brasil negocie com os Estados Unidos sem se colocar em uma posição subalterna: "Ninguém respeita quem não se respeita", afirmou.

Nesta quinta-feira, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, conversaram por telefone, no primeiro contato entre os dois desde que Trump indicou o chefe da diplomacia americana como o principal negociador com o Brasil.

De acordo com pessoas a par da conversa desta quinta, o telefonema durou cerca de 15 minutos. Rubio convidou Vieira para uma reunião em Washington em breve. Vieira aceitou e deve viajar, em data ainda a ser definida pelas duas equipes.

O presidente ainda aproveitou a cerimônia da Petrobras na Bahia para destacar a retomada da indústria naval e fazer críticas à Operação Lava Jato. Em meio ao seu discurso, ele chamou ao palco o baiano José Sergio Gabrielli, que comandou a estatal entre 2005 e 2012, a quem fez um desagravo.

"Esse companheiro foi o mais extraordinário presidente da Petrobras de todos os tempos.[...] Boto a mão no fogo por esse companheiro jamais desviou um centavo da Petrobras em benefício dele", disse.

O ato foi encerrado em clima festivo. Lula convidou o público a ir ao Carnaval do Rio de Janeiro em 2026 e a ministra Margareth Menezes (Cultura) tocou o samba-enredo da Acadêmicos de Niterói, escola de samba que vai contar a história do presidente no desfile do próximo ano.

Em Maragogipe, a Petrobras anunciou a construção de seis novos navios no Estaleiro Enseada, em um contrato de R$ 2,6 bilhões e com expectativa de gerar 5.000 postos de trabalho diretos indiretos.

O estaleiro Enseada foi uma das joias da política de retomada da indústria naval nos governos petistas e fez do Recôncavo uma das regiões mais pujantes da Bahia nos anos 2010. Mas enfrenta uma crise na esteira da Operação Lava Jato, que fez com que as atividades do estaleiro fossem paralisadas.

Além da contratação dos navios, a estatal anunciou o retorno das atividades da Fábrica de Fertilizantes e Nitrogenados (FAFEN) da Bahia e de Sergipe.

Coma retomada das duas unidades, a Petrobras terá capacidade de produzir cerca de 20% da demanda nacional de fertilizantes nitrogenados.

