   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Dow Jones e S&P 500 registram recordes; Oracle pressiona Nasdaq

Por Reuters

11/12/2025 18h42 — em
Economia



Por Sinéad Carew e Johann M Cherian

11 Dez (Reuters) - Os índices S&P 500 e Dow Jones registraram recordes de fechamento nesta quinta-feira, após uma atualização da política monetária do Federal Reserve que foi menos dura do que o esperado, enquanto o índice de tecnologia Nasdaq teve um desempenho inferior, conforme a atualização financeira da Oracle deixou investidores cautelosos com as apostas em inteligência artificial (IA).

As ações da Oracle recuaram 10,8% em sua maior queda em um dia desde o final de janeiro e foram as que mais perderam no S&P 500, depois que as previsões trimestrais da empresa ficaram aquém das estimativas dos analistas. A empresa também alertou que os gastos anuais seriam US$15 bilhões mais altos do que o planejado anteriormente, alimentando temores sobre seu grande impulso em IA.

O custo do seguro da dívida da Oracle contra a inadimplência aumentou, já que investidores temem que a forte dependência da empresa em relação ao financiamento da dívida possa ser parte de uma bolha de IA semelhante à quebra de empresas de tecnologia no início dos anos 2000.

Investidores também continuaram a digerir a atualização do banco central dos EUA na quarta-feira, quando o Fed reduziu os custos de empréstimos em 25 pontos-base e o chair Jerome Powell sinalizou uma pausa no afrouxamento adicional.

No entanto, investidores ficaram aliviados com o fato de o Fed ainda ter alguns cortes nos juros em suas projeções econômicas, conforme equilibra a inflação ainda elevada com sinais de fraqueza do mercado de trabalho.

O Dow Jones subiu 1,34%, para 48.704,01 pontos, ultrapassando seu recorde de fechamento de 12 de novembro.

O S&P 500 ganhou 0,21%, para 6.901,00 pontos, ultrapassando seu recorde de fechamento de 28 de outubro.

O índice de tecnologia Nasdaq perdeu 0,25%, para 23.593,86 pontos.

Os setores de serviços de comunicação e tecnologia foram os de pior desempenho entre os demais do S&P 500, com queda de 1% e 0,6%, respectivamente.

Os setores que obtiveram os maiores ganhos foram o de materiais , que subiu 2,2%, e o financeiro , que subiu 1,8% e teve a maior alta de pontos do S&P 500.

Bastidores da Política - A médica, a atendente de enfermagem e a desigualdade judicial Bastidores da Política
A médica, a atendente de enfermagem e a desigualdade judicial

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Economia

+ Economia


11/12/2025

Ibovespa fecha com alta marginal sustentada por Vale após BC

11/12/2025

Dow Jones e S&P 500 registram recordes; Oracle pressiona Nasdaq

11/12/2025

Maior competição aumentaria produção e reduziria desigualdade na América Latina, diz BID

11/12/2025

J.P. Morgan utiliza blockchain para emissão de dívida em meio ao aumento do uso de ativos digitais

11/12/2025

Nasdaq cai para mínima de uma semana após Oracle reacender nervosismo com IA

11/12/2025

Ibovespa tem oscilação tímida sem sinais do BC sobre queda da Selic

11/12/2025

Juros elevam dívida pública e é preciso convergir políticas fiscal e monetária, diz Durigan

11/12/2025

S&P 500 e Nasdaq abrem em baixa por nervosismo sobre gastos da Oracle com IA

11/12/2025

Déficit comercial dos EUA em setembro é o menor em mais de 5 anos

11/12/2025

Juros elevam dívida pública e é preciso convergir políticas fiscal e monetária, diz Durigan

11/12/2025

BlackFriday não salva varejo de queda nas vendas em novembro, diz Stone

11/12/2025

Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA sobem em meio a desafios de ajustes sazonais

11/12/2025

Fed pode não dar a Trump seus cortes de juros, mas apresentou uma visão positiva da economia para 2026

11/12/2025

Ibovespa recua com exterior desfavorável e sem sinais do BC sobre queda da Selic

11/12/2025

Vendas no varejo do Brasil contrariam expectativas em outubro e têm maior alta em 7 meses

11/12/2025

Dólar opera estável após BC manter dúvidas sobre início do corte de juros

11/12/2025

China se compromete a manter estímulo fiscal para sustentar crescimento no próximo ano

11/12/2025

Vendas no varejo do Brasil avançam 0,5% em outubro, diz IBGE

11/12/2025

BCE propõe regras de capital bancário mais simples

11/12/2025

Economia da Alemanha está presa em marcha lenta, dizem institutos

11/12/2025

Ações da China fecham em baixa após corte de juros pelo Fed

10/12/2025

Plenário do Senado aprova projeto antifacção com novo tributo sobre bets

10/12/2025

Plenário do Senado aprova projeto antifacção com novo tributo sobre bets

10/12/2025

Trump teve várias interações construtivas com Lula sobre comércio, diz representante comercial dos EUA

10/12/2025

BC mantém Selic em 15% e não indica quando poderá cortar os juros

10/12/2025

BC mantém Selic em 15% e não indica quando poderá cortar os juros

10/12/2025

Índices fecham em alta após Fed cortar juros

10/12/2025

BC mantém Selic em 15% e não indica quando poderá cortar os juros

10/12/2025

BC mantém Selic em 15% e reafirma que manutenção desse nível por tempo prolongado levará inflação à meta


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!