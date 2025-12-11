Dow Jones e S&P 500 registram recordes; Oracle pressiona Nasdaq





Por Sinéad Carew e Johann M Cherian

11 Dez (Reuters) - Os índices S&P 500 e Dow Jones registraram recordes de fechamento nesta quinta-feira, após uma atualização da política monetária do Federal Reserve que foi menos dura do que o esperado, enquanto o índice de tecnologia Nasdaq teve um desempenho inferior, conforme a atualização financeira da Oracle deixou investidores cautelosos com as apostas em inteligência artificial (IA).

As ações da Oracle recuaram 10,8% em sua maior queda em um dia desde o final de janeiro e foram as que mais perderam no S&P 500, depois que as previsões trimestrais da empresa ficaram aquém das estimativas dos analistas. A empresa também alertou que os gastos anuais seriam US$15 bilhões mais altos do que o planejado anteriormente, alimentando temores sobre seu grande impulso em IA.

O custo do seguro da dívida da Oracle contra a inadimplência aumentou, já que investidores temem que a forte dependência da empresa em relação ao financiamento da dívida possa ser parte de uma bolha de IA semelhante à quebra de empresas de tecnologia no início dos anos 2000.

Investidores também continuaram a digerir a atualização do banco central dos EUA na quarta-feira, quando o Fed reduziu os custos de empréstimos em 25 pontos-base e o chair Jerome Powell sinalizou uma pausa no afrouxamento adicional.

No entanto, investidores ficaram aliviados com o fato de o Fed ainda ter alguns cortes nos juros em suas projeções econômicas, conforme equilibra a inflação ainda elevada com sinais de fraqueza do mercado de trabalho.

O Dow Jones subiu 1,34%, para 48.704,01 pontos, ultrapassando seu recorde de fechamento de 12 de novembro.

O S&P 500 ganhou 0,21%, para 6.901,00 pontos, ultrapassando seu recorde de fechamento de 28 de outubro.

O índice de tecnologia Nasdaq perdeu 0,25%, para 23.593,86 pontos.

Os setores de serviços de comunicação e tecnologia foram os de pior desempenho entre os demais do S&P 500, com queda de 1% e 0,6%, respectivamente.

Os setores que obtiveram os maiores ganhos foram o de materiais , que subiu 2,2%, e o financeiro , que subiu 1,8% e teve a maior alta de pontos do S&P 500.