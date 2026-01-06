Ibovespa fecha em alta com maior apetite ao risco; Vale e bancos avançam





Por Igor Sodre

SÃO PAULO, 6 Jan (Reuters) - O Ibovespa fechou em alta firme nesta terça-feira, impulsionado pelo ambiente global mais favorável a ativos de risco, tendo também como suporte ganhos de ações de peso do índice, como Vale e papéis do setor financeiro, que tiveram mais uma sessão positiva.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa subiu 1,11%, a 163.665,56 pontos, de acordo com dados preliminares, após marcar 161.869,76 na mínima e 164.135,03 na máxima do dia.

O volume financeiro no pregão desta terça-feira somava R$22 bilhões antes dos ajustes finais.

