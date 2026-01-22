   Compartilhe este texto
Nilton Lins

CMN aprova mudanças no estatuto do FGC para aprimorar governança e proteção a depositantes

Por Reuters

22/01/2026 18h46 — em
Economia



Por Bernardo Caram

BRASÍLIA, 22 Jan (Reuters) - O Conselho Monetário Nacional aprovou nesta quinta-feira alterações no estatuto e regulamento do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para aperfeiçoar a governança do mecanismo e a proteção aos depositantes, conforme norma publicada pelo Banco Central.

Em meio a liquidações de instituições financeiras pelo BC nos últimos meses, o ajuste inclui uma ampliação de suporte à transferência de controle ou de ativos e passivos de instituições que estejam em “situação conjuntural adversa”, disse o FGC em nota.

"A celebração desses acordos visa assegurar a continuidade na oferta de serviços financeiros e a redução de custos para o Fundo e riscos para o sistema financeiro", disse o órgão.

O normativo ainda inclui a cobertura de despesas em virtude de procedimentos como reclamações, inquéritos, investigações e processos judiciais relacionados à atuação do FGC, desde que decorrentes de atos "regulares de gestão praticados de boa-fé" pela administração do Fundo.

De acordo com o FGC, as mudanças “contribuem para maior estabilidade e solidez do Sistema Financeiro Nacional, mantendo convergência com padrões de referência adotados internacionalmente, sem afetar as liquidações recentes de instituições financeiras”.

A medida também prevê um aumento da transparência, via divulgação para o público de informações sobre o saldo de instrumentos cobertos por cada instituição financeira. Ainda é estabelecido um prazo máximo de três dias para o início dos pagamentos de garantias após o recebimento formal das informações enviadas pelos liquidantes.

O Conselho Monetário Nacional é presidido pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e composto também pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, e pelo presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

Bastidores da Política - Amazônia: Preservação é discurso fácil que atende interesse dos ricos Bastidores da Política
Amazônia: Preservação é discurso fácil que atende interesse dos ricos

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Economia

+ Economia


22/01/2026

CMN aprova mudanças no estatuto do FGC para aprimorar governança e proteção a depositantes

22/01/2026

CMN aprova mudanças no estatuto do FGC para aprimorar governança e proteção a depositantes

22/01/2026

Wall Street avança com investidores animados com alívio tarifário e dados positivos

22/01/2026

BC anuncia leilões de linha no valor total de até US$2 bi para 26 de janeiro

22/01/2026

Ibovespa avança em novo pregão de máximas sustentadas por capital externo

22/01/2026

CMN aprova mudanças no estatuto do FGC para aprimorar governança e proteção a depositantes

22/01/2026

Wall Street avança com investidores animados com alívio tarifário e dados positivos

22/01/2026

Ibovespa avança em novo pregão de máximas sustentadas por capital externo

22/01/2026

Haddad quer Durigan no comando da Fazenda e avalia Ceron para secretaria-executiva, dizem fontes

22/01/2026

BTG Pactual anuncia emissão de dívida de cinco anos no exterior

22/01/2026

Wall Street amplia ganhos com alívio tarifário e dados otimistas dos EUA

22/01/2026

Gastos do consumidor dos EUA aumentam em outubro e novembro

22/01/2026

Arrecadação federal cresce 3,65% em 2025 e bate recorde com alta de tributos e economia resiliente

22/01/2026

Wall St abre em alta com alívio sobre tarifas

22/01/2026

Arrecadação federal cresce 3,65% em 2025 e marca recorde histórico

22/01/2026

Arrecadação federal cresce 3,65% em 2025 e marca recorde histórico

22/01/2026

Alta do PIB no terceiro trimestre nos EUA é revisada ligeiramente para cima

22/01/2026

Receita buscará arrecadar R$200 bi em tributos com negociações amigáveis em 2026, diz Barreirinhas

22/01/2026

Arrecadação federal cresce 3,65% em 2025 e marca recorde histórico

22/01/2026

Arrecadação federal cresce 3,65% em 2025 e marca recorde histórica

22/01/2026

Arrecadação federal cresce 3,65% em 2025 e marca recorde histórica

22/01/2026

Pedidos semanais de auxílio-desemprego nos EUA têm leve alta

22/01/2026

Arrecadação federal cresce 3,65% em 2025 e atinge R$2,887 tri

22/01/2026

Ibovespa renova recorde com manutenção de tom positivo no exterior

22/01/2026

Hassett diz que novo chair do Fed deve ser "uma pessoa independente" que respeite os mandatos

22/01/2026

BCE não está com pressa para mudar política monetária, mostra ata

22/01/2026

EUA estão comprometidos com implementação do acordo comercial com a UE, diz chefe de comércio

22/01/2026

Hassett diz que novo chair do Fed deve ser "uma pessoa independente" que respeite os mandatos

22/01/2026

Economia da Alemanha permanecerá em marcha lenta no início de 2026, prevê banco central


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!