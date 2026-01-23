Ibovespa encerra semana com recordes assegurados por fluxo estrangeiro





SÃO PAULO, 23 Jan (Reuters) - O Ibovespa encerrou a semana com novos recordes, acima dos 178 mil pontos pela primeira vez, confirmando nesta sexta-feira a quinta sessão seguida de sinal positivo, embalado por um fluxo de capital externo oriundo de um amplo movimento de rotação de global de portfólios.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa fechou em alta de 1,86%, a 178.858,54 pontos, chegando a 180.532,28 na máxima do dia - novos recordes para fechamento e intradia, respectivamente. Na mínima, marcou 175.589,66 pontos.

O volume financeiro no pregão somou R$35,96 bilhões, novamente acima da média diária do ano e, principalmente, de 2025.

Na semana, o Ibovespa acumulou uma valorização de 8,53%, ampliando o ganho neste começo de ano para 11,01%.

A bolsa paulista segue tracionada principalmente por compras de estrangeiros que, apenas neste mês, já registram uma entrada líquida de R$12,35 bilhões na bolsa paulista, segundo dados da B3 até o dia 21. Em todo o ano de 2025, o saldo positivo ficou em aproximadamente R$25,5 bilhões.

Nessa semana, além do fluxo estrangeiro, favorecido pela rotação global em direção a emergentes, a equipe de macroeconomia do Santander Brasil, chefiada por Ana Paula Vescovi, atrelou a alta do Ibovespa ao alívio do risco geopolítico, conforme relatório a clientes.

A perspectiva entre estrategistas é de que o horizonte segue positivo para as ações brasileiras, dado o cenário macro global favorável e o movimento de realocação de recursos, saindo principalmente, dos Estados Unidos, além da perspectiva de um ciclo de corte de juros no Brasil.

Na próxima semana, aliás, decisões de política monetária nos Estados Unidos e no Brasil devem concentrar as atenções, principalmente os comunicados divulgados ao término das reuniões de ambos os bancos centrais na quarta-feira. Para as taxas em si, as apostas no mercado são de manutenção em ambos os países.

DESTAQUES

- VALE ON subiu 2,46%, fechando a semana com nova máxima histórica, a R$85,02, endossada nesta sessão também pelo avanço dos preços dos contratos futuros do minério de ferro na China. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou a sessão do dia com alta de 1,21%. No setor, GERDAU PN subiu 0,74%, tendo no radar corte de recomendação da ação para neutra por analistas do BTG Pactual.

- PETROBRAS PN valorizou-se 4,35%, também favorecida pelo comportamento do petróleo no exterior, onde o preço do barril sob o contrato Brent subiu 2,84%. No noticiário do setor, a Indian Oil Corp, principal refinaria da Índia, comprou 7 milhões de barris de petróleo, incluindo da Petrobras, para carregamento em março, a fim de substituir o petróleo russo, noticiou a Reuters citando fontes.

- PRIO ON encerrou com elevação de 4,91%, apoiada na alta do preço do petróleo no exterior, que também amparou PETRORECONCAVO ON, que finalizou com ganho de 2,21% e BRAVA ENERGIA ON, transacionada em alta de 1,64%.

- BANCO DO BRASIL ON avançou 3,54%, destaque entre os bancos do Ibovespa, que experimentaram mais uma sessão positiva, com vários renovando cotações recordes no fechamento. ITAÚ UNIBANCO PN subiu 1,14%, BRADESCO PN ganhou 2,41%, SANTANDER BRASIL UNIT terminou negociada em alta de 1,68% e BTG PACTUAL UNIT registrou acréscimo de 1,34%.

- BRASKEM PNA valorizou-se 10,66%, em meio a noticiário envolvendo um desfecho para o controle da petroquímica, em meio a negociações envolvendo a Novonor, a Petrobras e a gestora IG4.

- GPA ON caiu 2,31%, em pregão de correção após cinco altas seguidas, período em que acumulou uma valorização de mais de 7%. No setor, ASSAÍ ON fechou em alta de 0,63%.

- IRB(RE) ON recuou 0,9%, após resultado de novembro mostrar lucro líquido de R$27,3 milhões em novembro de 2025, abaixo dos R$67,1 milhões de outubro e também dos R$64,9 milhões apurados um ano antes. O índice de sinistralidade, por sua vez, aumentou para 63,9% em novembro do ano passado, de 51,1% um mês antes e 56,1% no mesmo período do ano anterior.

(Por Paula Arend Laier e Igor Sodré)