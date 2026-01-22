CMN aprova mudanças no estatuto do FGC para aprimorar governança e proteção a depositantes





Por Bernardo Caram

BRASÍLIA, 22 Jan (Reuters) - O Conselho Monetário Nacional aprovou nesta quinta-feira alterações no estatuto e regulamento do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para aperfeiçoar a governança do mecanismo e a proteção aos depositantes, conforme norma publicada pelo Banco Central.

Em meio a liquidações de instituições financeiras pelo BC nos últimos meses, o ajuste inclui uma ampliação de suporte à transferência de controle ou de ativos e passivos de instituições que estejam em “situação conjuntural adversa”.

O FGC disse em nota que as mudanças “contribuem para maior estabilidade e solidez do Sistema Financeiro Nacional, mantendo convergência com padrões de referência adotados internacionalmente, sem afetar as liquidações recentes de instituições financeiras”.