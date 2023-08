SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fabricante de Ozempic vira 2ª maior empresa da Europa e muda economia da Dinamarca e outros destaques do mercado nesta sexta-feira (18).

**DONA DO OZEMPIC MUDA ECONOMIA DA DINAMARCA**

As vendas da dinamarquesa Novo Nordisk, fabricante de medicamentos injetáveis para diabetes como Ozempic e Wegovy, deram um salto tão grande neste ano que transformaram a economia do país, mostra reportagem do Wall Street Journal.

A demanda por esses tipos de medicamentos, também chamados de "canetas emagrecedoras" e apontados como aliados no tratamento da obesidade, explodiu neste ano.

Seu uso sem acompanhamento médico, porém, traz riscos, como mostramos aqui e nesta edição do podcast Café da Manhã.

ENTENDA

A alta nas receitas da Novo Nordisk, que deve chegar a até 33% neste ano, mudou a dinâmica de um país como a Dinamarca, cujo PIB gira em torno de US$ 406 bilhões (R$ 2 trilhões).

O fluxo de dólares gerado pela empresa foi tamanho que o krone, divisa dinamarquesa, se valorizou acima do esperado em relação ao euro, explica Jens Naervig Pedersen, diretor do Danske Bank, ao Wall Street Journal.

O primeiro efeito disso foi que o banco central dinamarquês teve que abaixar as taxas de juros no país, em movimento contrário ao feito pelo Banco Central Europeu, para tentar tirar força da moeda nacional.

Juros baixos acabam gerando efeitos na economia como um todo, como o aumento de investimento e empregos pelas empresas, e queda em todas as outras taxas negociadas no mercado.

EM NÚMEROS

A demanda pelos medicamentos da Novo Nordisk fez o valor de mercado da empresa aumentar em um terço neste ano, para US$ 419 bilhões (2,08 trilhões). Na Europa, ela só está atrás da LVMH (dona da Louis Vitton).

As receitas no segundo trimestre deste ano cresceram 32% em relação ao mesmo período do ano passado.

Apenas o Wegovy vendeu 537% a mais nesse recorte, com receitas de US$ 1,1 bilhão.

**DISPARADA DO DÓLAR GERA CONFUSÃO NA ARGENTINA**

Os efeitos econômicos que vieram na sequência das eleições primárias argentinas deixou turistas brasileiros desnorteados e gerou incerteza até mesmo nos locais acostumados com o reajuste frequente de preços.

EM NÚMEROS

O dólar paralelo, cotação considerada para os reajustes no comércio e serviços, valia 605 pesos na sexta (11). Nesta quarta (16), ele já era cotado a 780.

O movimento significa uma desvalorização do peso de quase 30% em apenas cinco dias.

O QUE EXPLICA

A reação do mercado às eleições primárias no país pode ser lida como uma incerteza dos agentes econômicos acerca das propostas do ultraliberal Javier Milei, vencedor nas urnas.

O candidato tem propostas tão radicais que é difícil prever seus efeitos, como a dolarização da economia e a eliminação do Banco Central.

Outro fator para disparada do dólar foi a decisão do atual ministro da Economia e também candidato Sergio Massa, de subir a cotação do dólar oficial argentino em 22% no dia seguinte às eleições.

OS EFEITOS LOCAIS...

- Fornecedores chegaram a suspender vendas para atualizar os preços, conta a correspondente da Folha em Buenos Aires, Júlia Barbon.

- Até taxistas deixaram de ir ao trabalho à espera de um reajuste nas corridas.

E PARA ESTRANGEIROS:

- Como a cotação em reais sobe na mesma proporção que o dólar paralelo, turistas têm optado por transferir seus recursos aos poucos para não ver o dinheiro reservado para a viagem perder valor.

- Os brasileiros que moram por lá e enviam seus recursos para cá, acostumados com o sobe e desce da moeda, também se assustaram com o tamanho da desvalorização de seus depósitos em poucos dias.

**PARA ASSISTIR**

"WeCrashed" - disponível na AppleTV+

A startup de escritórios compartilhados WeWork enfrenta hoje talvez o seu maior desafio desde que tentou listar suas ações na Bolsa pela primeira vez, em 2019.

ENTENDA

Na semana passada, a empresa disse que há “dúvida substancial” sobre sua capacidade de continuar operando. No ano, seus papéis caem 89% na Bolsa de Nova York.

Em 2019, ano em que a companhia faria seu IPO, a expectativa em torno dela era bem maior, como mostra a série da AppleTV+ lançada no ano passado.

A produção acompanha a trajetória do casal empreendedor Adam e Rebekah Neumann (Jared Leto e Anne Hathaway) e a ascensão e derrocada da WeWork.

À frente de boas ideias e de negócios, no entanto, o que realmente move a trama de "WeCrashed" é a relação de Adam e Rebekah, que Anne Hathaway descreve como sendo cheia de química e também muito complicada.

**O QUE MAIS VOCÊ PRECISA SABER**

MERCADO

Falta de informações do ONS sobre apagão cria guerra de versões e mobiliza lobbies. Demora na divulgação de relatórios e explicações incompletas politizam discussão técnica, afirmam especialistas.

MERCADO

Nubank desaba quase 9% em NY e vai abaixo de US$ 7 após fundador vender ações. David Vélez vendeu 25 milhões de ações, menos de 3% da sua participação, e disse que valor irá para filantropia.

PARTIDO DEMOCRATA

ChatGPT dá nota oito a gestões de Lula e seis a governo Bolsonaro. Pesquisa da Universidade East Anglia concluiu que modelo de IA tem viés de esquerda, alinhado a democratas e petistas.

TWITTER

X, ex-Twitter, limita publicação de links do Diário Oficial da União e classifica-os como 'spam'. Plataforma apresenta mensagem de erro ao usuário que tenta publicar conteúdos da Imprensa Nacional; rede social não se manifestou.

ERRAMOS

Diferentemente do escrito na edição desta quinta-feira, Raia Drogasil, Assaí e Carrefour não registraram prejuízo no segundo semestre. As três empresas tiveram lucro.