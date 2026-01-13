   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Dólar segue perto da estabilidade com mercado à espera de inflação nos EUA

Por Reuters

13/01/2026 9h12 — em
Economia


Foto: Reprodução

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO, 13 Jan (Reuters) - O dólar opera perto da estabilidade no Brasil nesta terça-feira, enquanto no exterior a moeda norte-americana sustenta ganhos ante boa parte das demais divisas, com os investidores à espera dos dados de inflação a serem divulgados nos Estados Unidos.

Às 10h, o dólar à vista subia 0,16%, aos R$5,3809 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro para fevereiro -- atualmente o mais líquido no Brasil -- avançava 0,05%, aos R$5,4040.

Na segunda-feira, o dólar fechou cotado a R$5,3723, em alta de 0,11%, em um dia de noticiário esvaziado no Brasil e mal-estar com as novas ameaças do governo Trump ao chair do Federal Reserve, Jerome Powell.

Nesta terça-feira, dirigentes de alguns dos principais bancos centrais do mundo divulgaram uma declaração conjunta sem precedentes em apoio a Powell, depois que o governo dos Estados Unidos o ameaçou com uma acusação criminal. O presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, foi uma das autoridades que assinaram o documento.

Às 10h, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,14%, a 99,011.

Os agentes voltam as atenções nesta manhã para a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA em dezembro, às 10h30.

Nesta manhã, os ativos precificavam 95% de probabilidade de manutenção da taxa de juros pelo Fed na faixa de 3,50% a 3,75% no fim de janeiro, contra 5,0% de chance de corte de 25 pontos-base, conforme a ferramenta CME FedWatch.

No Brasil, os investidores seguem posicionados de forma majoritária na continuidade da taxa básica Selic em 15% ao ano.

O diferencial entre a taxa de juros norte-americana e brasileira vem sendo apontado como um fator de atração de recursos para o Brasil, mantendo o dólar em níveis mais distantes dos R$6,00 nos últimos meses.

No início da sessão, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o volume de serviços no país caiu 0,1% em novembro ante outubro, um resultado pior que a expansão de 0,2% esperada por economistas consultados em pesquisa da Reuters. Houve expansão de 2,5% dos serviços em novembro ante o mesmo mês do ano anterior, abaixo do avanço de 3,0% projetado.

Às 11h30, o Banco Central realiza leilão de 50.000 contratos de swap cambial para rolagem do vencimento de 2 de fevereiro.

Bastidores da Política - O peso das regras ambientais Bastidores da Política
O peso das regras ambientais

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Economia

+ Economia


13/01/2026

Ibovespa recua nos primeiros negócios com inflação nos EUA no radar

13/01/2026

Bancos centrais globais defendem Powell após ameaça de Trump

13/01/2026

Setor de serviços do Brasil recua em novembro e interrompe 9 meses de ganhos

13/01/2026

JPMorgan tem queda no lucro no 4º tri com impacto relacionado a cartão da Apple

13/01/2026

Setor de serviços do Brasil recua 0,1% em novembro

13/01/2026

Bancos centrais globais defendem Powell após ameaça de Trump

13/01/2026

Williams diz que política monetária do Fed está bem posicionada em meio a perspectiva favorável

13/01/2026

Bancos centrais globais defendem Powell após ameaça de Trump

13/01/2026

Preços ao consumidor dos EUA devem ter voltado a subir após distorções por paralisação do governo

13/01/2026

Ações de Hong Kong atingem máxima de dois meses

12/01/2026

Inspeção do TCU sobre caso Master é importante para o BC e será feita, diz presidente da corte de contas

12/01/2026

Wall Street fecha em alta com impulso de ações de tecnologia e Walmart

12/01/2026

Assaí protocola pedido para cancelar registro na SEC; prevê desfecho em 90 dias

12/01/2026

Ibovespa tem queda modesta com Powell sob holofotes

12/01/2026

Wall Street fecha em alta com impulso de ações de tecnologia e Walmart

12/01/2026

Ibovespa fecha quase estável com Powell sob holofotes

12/01/2026

Inspeção do TCU sobre caso Master é importante para o BC e será feita, diz presidente da corte de contas

12/01/2026

Inspeção do TCU sobre caso Master é importante para o BC e será feita, diz presidente da corte de contas

12/01/2026

Tesouro piora projeções para dívida pública e prevê trajetória de alta até 2032

12/01/2026

Tesouro piora projeções para dívida pública e prevê trajetória de alta até 2032

12/01/2026

Equipe de Trump aumenta ataque a Powell, com ameaça de indiciamento criminal

12/01/2026

Tesouro projeta dívida pública bruta em 83,6% do PIB em 2026 e trajetória de alta até 2032

12/01/2026

Conversa sobre aumento da taxa do BCE este ano é "fantasiosa", diz Villeroy

12/01/2026

UBS rejeita plano de regras de capital da Suíça e pede alternativas menos onerosas

12/01/2026

Três antecessores de Powell no Fed condenam ataque "sem precedentes" de Trump

12/01/2026

Wall St cai com nova pressão sobre Fed; proposta de teto de juros afeta bancos

12/01/2026

Ibovespa mostra fraqueza acompanhando Wall Street

12/01/2026

Wall Street cai na abertura pr preocupações com a autonomia do Fed

12/01/2026

CORREÇÃO-Ibovespa recua com viés negativo em Wall Street; Tenda cai após prévia operacional


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!