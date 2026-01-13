Dólar segue perto da estabilidade com mercado à espera de inflação nos EUA





Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO, 13 Jan (Reuters) - O dólar opera perto da estabilidade no Brasil nesta terça-feira, enquanto no exterior a moeda norte-americana sustenta ganhos ante boa parte das demais divisas, com os investidores à espera dos dados de inflação a serem divulgados nos Estados Unidos.

Às 10h, o dólar à vista subia 0,16%, aos R$5,3809 na venda.

Na B3, o contrato de dólar futuro para fevereiro -- atualmente o mais líquido no Brasil -- avançava 0,05%, aos R$5,4040.

Na segunda-feira, o dólar fechou cotado a R$5,3723, em alta de 0,11%, em um dia de noticiário esvaziado no Brasil e mal-estar com as novas ameaças do governo Trump ao chair do Federal Reserve, Jerome Powell.

Nesta terça-feira, dirigentes de alguns dos principais bancos centrais do mundo divulgaram uma declaração conjunta sem precedentes em apoio a Powell, depois que o governo dos Estados Unidos o ameaçou com uma acusação criminal. O presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, foi uma das autoridades que assinaram o documento.

Às 10h, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,14%, a 99,011.

Os agentes voltam as atenções nesta manhã para a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos EUA em dezembro, às 10h30.

Nesta manhã, os ativos precificavam 95% de probabilidade de manutenção da taxa de juros pelo Fed na faixa de 3,50% a 3,75% no fim de janeiro, contra 5,0% de chance de corte de 25 pontos-base, conforme a ferramenta CME FedWatch.

No Brasil, os investidores seguem posicionados de forma majoritária na continuidade da taxa básica Selic em 15% ao ano.

O diferencial entre a taxa de juros norte-americana e brasileira vem sendo apontado como um fator de atração de recursos para o Brasil, mantendo o dólar em níveis mais distantes dos R$6,00 nos últimos meses.

No início da sessão, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o volume de serviços no país caiu 0,1% em novembro ante outubro, um resultado pior que a expansão de 0,2% esperada por economistas consultados em pesquisa da Reuters. Houve expansão de 2,5% dos serviços em novembro ante o mesmo mês do ano anterior, abaixo do avanço de 3,0% projetado.

Às 11h30, o Banco Central realiza leilão de 50.000 contratos de swap cambial para rolagem do vencimento de 2 de fevereiro.