Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, após rebaixamento dos EUA pela Moody's

A última rodada de indicadores chineses mostrou que a produção industrial cresceu mais do que o esperado em abril, mas as vendas no varejo avançaram em ritmo mais lento do que o previsto.

São Paulo, 19/05/2025 - As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta segunda-feira, à medida que investidores digeriram o rebaixamento da nota de crédito dos EUA pela Moody's e dados mistos de indústria e varejo da China.

