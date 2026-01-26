S&P 500 e Dow abrem em leve alta antes de resultados de empresas de tecnologia e do Fed
Por Reuters
26/01/2026 10:42:13
26/01/2026 10h42 — em
Economia
26 Jan (Reuters) - O S&P 500 e o Dow Jones abriram em leve alta nesta segunda-feira, com os investidores se preparando para uma série de balanços do setor de tecnologia e para a decisão de política monetária do Federal Reserve nesta semana.
O Dow Jones Industrial Average subia 0,18%, para 49.187,63 pontos, enquanto o S&P 500 ganhava 0,12%, a 6.924,43 pontos, e o Nasdaq Composite tinha variação negativa de 0,03%, para 23.494,96 pontos.
(Reportagem de Pranav Kashyap em Bengaluru)
