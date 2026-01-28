BC mantém Selic em 15% e indica corte de juros em março





Por Bernardo Caram

BRASÍLIA, 28 Jan (Reuters) - O Banco Central decidiu nesta quarta-feira manter a taxa Selic em 15% ao ano, em decisão unânime de sua diretoria, e indicou que iniciará um ciclo de corte de juros em março.

"O Comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, iniciar a flexibilização da política monetária em sua próxima reunião, porém reforça que manterá a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta", disse o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC em comunicado.