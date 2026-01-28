   Compartilhe este texto
Nilton Lins

BC mantém Selic em 15% e indica corte de juros em março

Por Reuters

28/01/2026 17h42 — em
Economia



Por Bernardo Caram

BRASÍLIA, 28 Jan (Reuters) - O Banco Central decidiu nesta quarta-feira manter a taxa Selic em 15% ao ano, em decisão unânime de sua diretoria, e indicou que iniciará um ciclo de corte de juros em março.

"O Comitê antevê, em se confirmando o cenário esperado, iniciar a flexibilização da política monetária em sua próxima reunião, porém reforça que manterá a restrição adequada para assegurar a convergência da inflação à meta", disse o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC em comunicado.

Bastidores da Política - O 'crime eleitoral de Parintins' e o Estado de Direito como regra Bastidores da Política
O 'crime eleitoral de Parintins' e o Estado de Direito como regra

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Economia

+ Economia


28/01/2026

BC mantém Selic em 15% e prevê corte em março, mas promete seguir com "restrição adequada"

28/01/2026

Ibovespa fecha em alta e renova recordes com Fed e Copom

28/01/2026

S&P 500 tem queda leve após Fed manter juros inalterados como esperado

28/01/2026

Powell diz que autoridades do Fed não estão de olho em aumento dos juros no futuro

28/01/2026

Ibovespa fecha em alta e renova recordes com Fed e Copom

28/01/2026

Powell diz que assistiu à argumentação na Suprema Corte sobre Cook pela importância do caso para Fed

28/01/2026

Powell diz que assistiu à argumentação na Suprema Corte sobre Cook pela importância do caso para Fed

28/01/2026

Powell diz que assistiu à argumentação na Suprema Corte sobre Cook pela importância do caso para Fed

28/01/2026

Powell diz que assistiu à argumentação na Suprema Corte sobre Cook pela importância do caso para Fed

28/01/2026

Powell se recusa a comentar sobre sua permanência no Fed após seu mandato de chair

28/01/2026

Powell diz que núcleo total da inflação pelo índice PCE em dezembro provavelmente subiu 3%

28/01/2026

Powell diz que núcleo total da inflação pelo índice PCE em dezembro provavelmente subiu 3%

28/01/2026

Powell diz que núcleo total da inflação pelo índice PCE em dezembro provavelmente subiu 3%

28/01/2026

Dívida pública federal cresce 18% em 2025, a R$8,6 tri, e pode atingir R$10,3 tri em 2026

28/01/2026

Fed mantém juros estáveis, vê inflação "elevada" e estabilização do mercado de trabalho

28/01/2026

Tesouro planeja atuação agressiva no mercado internacional com mais emissões externas de títulos

28/01/2026

Tesouro planeja atuação agressiva no mercado internacional com mais emissões externas de títulos

28/01/2026

Fed mantém juros estáveis, vê inflação "elevada" e estabilização do mercado de trabalho

28/01/2026

Dívida pública federal cresce 18% em 2025, a R$8,6 tri, e pode atingir R$10,3 tri em 2026

28/01/2026

Tesouro planeja ampliar presença internacional em estratégia para gestão da dívida pública

28/01/2026

Brasil tem fluxo cambial positivo US$906 milhões em janeiro até dia 23

28/01/2026

Trump pede a democratas que não paralisem governo por causa de financiamento do ICE, diz Bessent

28/01/2026

Trump pede a democratas que não paralisem governo por causa de financiamento do ICE, diz Bessent

28/01/2026

Bessent diz que EUA têm política de dólar forte e que "absolutamente não" está intervindo para apoiar o iene

28/01/2026

S&P 500 ultrapassa marca de 7.000 pontos antes de decisão do Fed e balanços de grandes empresas de tecnologia

28/01/2026

Ibovespa sobe com decisões de Fed e Copom no foco

28/01/2026

CORREÇÃO - Ibovespa abre em alta com decisões do Fed e Copom no foco

28/01/2026

S&P 500 ultrapassa 7.000 pontos antes de decisão do Fed e de balanços de tecnologia

28/01/2026

S&P 500 ultrapassa 7.000 pontos pela primeira vez com otimismo em relação à IA


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!