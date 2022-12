Tite repete escalação das oitavas para confronto contra Croácia

Manaus/AM - O técnico Tite já definiu a escalação da Seleção Brasileira para enfrentar a Croácia nesta sexta-feira (9). A partida válida pelas quartas de final da Copa do Mundo do Catar terá o mesmo elenco titular do Brasil no duelo contra a Coreia do Sul, na última segunda (5).

Novamente, Neymar e Danilo, que voltaram de lesões no tornozelo no jogo das oitavas, começam a partida entre os titulares. O lateral atuará pelo lado esquerdo, enquanto a lateral-direita ficará com Éder Militão de novo. Os 11 iniciais de Tite contra os croatas serão:

Alisson; Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Danilo; Casemiro, Lucas Paquetá e Neymar; Raphinha, Richarlison e Vinícius Júnior.