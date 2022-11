Suíça derrota Camarões em jogo com menor torcida da Copa do Catar

Na estreia da Copa do Mundo do Catar, a Suíça levou a melhor nesta quinta-feira (24), e derrotou a equipe de Camarões por 1 a 0.

As duas seleções apresentaram muita garra em um jogo equilibrado, mas o suíço Breel Embolo foi o responsável por garantir a vitória com um gol marcado aos 48’ do primeiro tempo. Detalhe é que Embolo é de nacionalidade camaronesa, mas atua pela Suíça.

Após o intervalo, Camarões voltou determinado a virar o placar, mas o adversário cumpriu a missão de segurar o placar e se consagrou vitorioso.

Uma curiosidade é que este foi jogo, até o momento, com menor torcida presente no estádios durante a Copa do Catar.