Richarlison marca o terceiro e Tite comemora com dança do pombo

Manaus/AM - Saiu o terceiro gol do Brasil vindo de Richarlison. Antes disso, em cobrança de pênalti, Neymar marcou e garantiu o segundo gol contra a Coreia do Sul. O Brasil abriu o placar com gol de Vini Júnior.

Tite comemorou fazendo a dança do pombo. O jogo acontece nesta segunda-feira (5), no Stadium 874.

Depois da derrota frustrante para Camarões na última rodada da fase de grupos, o Brasil enfim começa sua jornada no mata-mata da Copa do Mundo.

Classificada para as oitavas na liderança do Grupo G, com seis pontos, a Canarinho ainda é uma das grandes favoritas para levantar a taça no dia 18 deste mês.